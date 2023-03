Fuori Correa , dentro Orsolini : questo potrebbe essere uno scenario possibile per il prossimo attacco dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Tucu è sempre più in uscita e su di lui ci sono in particolare gli occhi del West Ham. Al contrario, Orso non ha ancora rinnovato con il Bologna (scadenza 2024) e può essere un'opzione interessante per i nerazzurri.

"L’occhiolino del club nerazzurro è stato qualcosa di più di un sondaggio, ma tutto a suo tempo, perché intanto un rinnovo che pareva in dirittura d’arrivo col Bologna – città e squadra che gli stanno a cuore – ora non pare così vicino - si legge -. Non impossibile, ma non prossimo come qualche settimana fa. Sulla sempre più probabile cessione di Correa vanno, invece, registrate le attenzioni soprattutto di club inglesi di fascia media, comunque sempre assai danarosi. E dopo queste due stagioni da dimenticare in nerazzurro, all’argentino non dispiacerebbe una sfida diversa oltre Manica". West Ham, ma anche Aston Villa secondo la rosea.

