Priorità alla difesa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, oggi l'obiettivo dell'Inter è quello di monitorare il mercato dei difensori perché a Milano potrebbero servirne due e non solo uno: il sostituto (numerico) di Buchanan e, chissà, quello di De Vrij in caso l'olandese accettasse qualche offerta esotica.

Proprio in tal senso, l'obiettivo numero uno è Kim Min-Jae, che per i nerazzurri è più di una sola idea. Ma fin qui le risposte dal Bayern non sono state positive: impossibile pensare di acquistare il sudcoreano a titolo definitivo, considerando che i tedeschi lo pagarono ben 58 milioni appena un anno fa. Niente prestito quindi? Siamo ancora solo a metà luglio, come ricorda la Gazzetta...

"L'esperienza insegna che quel che vale oggi, domani può essere carta straccia in sede di mercato", sottolinea la rosea. Perché qualora Kim dovesse rendersi conto di non avere più spazio, peraltro già ridotto lo scorso anno, allora le carte sul tavolo sarebbero differenti. A maggior ragione dopo l'arrivo in Baviera di Ito dallo Stoccarda e quello possibile di Tah dal Leverkusen.

Ma tutto passa da De Vrij e da una sua partenza: solo in quel caso Inzaghi avrebbe la necessità di aggiungere un titolare ad Acerbi.