L'Inter e Simone Inzaghi sperano di ritrovare presto i gol di Lautaro Martinez, ma nonostante il lungo digiuno non bisogna fare drammi e mettere eccessive pressioni al Toro. È per questo che ieri, ad Appiano Gentile, è andata in scena "una chiacchierata, onesta e sincera, una delle tante tra capitano e allenatore", racconta La Gazzetta dello Sport. Il tecnico nerazzurro, che ha alle spalle un lungo passato da attaccante, nei momenti di difficoltà preferisce vestirsi da fratello maggiore piuttosto che da padre severo: ecco perché ha voluto parlare di nuovo con il suo capitano, ma la chiacchierata questa volta non era come le altre perché l'argentino andava 'coccolato'. "Questo pronto intervento di Inzaghi è servito da tranquillante per il Toro, ha dato maggiore forza a ciò che l'allenatore gli ha sempre ripetuto in ogni pomeriggio passato ad Appiano: anche Simone è stato un grande centravanti, lui primo sa che i periodi grigi fatti di errori e sprechi capitano a tutte le punte".

Lautaro ha apprezzato: nessuno nel club lo mette in discussione nonostante sia passato da 15 gol ad appena 5 rispetto allo stesso numero di partite della passata stagione. La svolta però è dietro l'angolo, in casa Inter ne sono sicuri: secondo i dati di Appiano la forma fisica del capitano è ottima. Adesso non resta solo che sbloccarsi, anche dal punto di vista mentale.

