I conti nerazzurri migliorano ancora: anche la Gazzetta dello Sport sottolinea l'ottimo lavoro dei dirigenti nerazzurri, grazie al quale i passivi di bilancio sono calati a ritmo inesorabile, passando dai 246 milioni del 2020-21 al -140 del 2021-22 al -85 del 2022-23. E, a oggi, le stime al 30 giugno 2024 indicano un’ulteriore riduzione della perdita: 50 milioni. Nonostante l’eliminazione agli ottavi di Champions, il risultato economico sarà migliore dell’anno scorso, quando la squadra di Simone Inzaghi raggiunse la finale europea. Merito, secondo la Rosea, del boom commerciale e della gestione della rosa più profittevole. Nel dettaglio, le proiezioni per il mese di giugno 2024 vedono i ricavi arrivare 380 milioni di euro, sulla falsariga dei 386 dell'ultimo bilancio consolidato: si registra un incremento del 15% dell’area ticketing per via della maggiorazione dei prezzi e dell’aumento dell’affluenza.

Calano i premi UEFA ma contemporaneamente, in caso di vittoria finale del campionato, i proventi dei diritti tv della Serie A balzerebbero da 87 a 100 millioni, ai quali vanno aggiunti anche i premi per la Supercoppa Italiana. Ottime le performance del segmento commerciale: le sponsorizzazioni fanno +48%, da 54 a 80 milioni, anche perché si è colmato il vuoto che era stato lasciato dall’inadempiente DigitalBits/Zytara. La partnership sottoscritta con Paramount, inoltre ha avuto il merito di posizionare il brand Inter nel mondo dell’entertainment, strizzando l’occhio alle nuove generazioni. Segno più anche per il merchandising/licensing, che passa da 13 a 24 milioni. In totale, il settore commerciale fattura 110 milioni, con un aumento di 36 milioni di euro rispetto al 2022-2023.

I costi, secondo la proiezione del quotidiano, sono destinati a scendere fino a 429 milioni grazie al taglio degli ammortamenti dei cartellini dei calciatori, frutto della politica di contenimento sui trasferimenti: 137 milioni nel 2020-21, 101 nel 2021-22, 90 nel 2022-23 e 78 nel 2023-24. Contrariamente alle aspettative del budget, però, alla fine non si riscontrerà una riduzione degli stipendi, che gireranno ai livelli di un anno fa: 228 milioni le spese complessive per il personale. Il calciomercato è l’altra voce che contribuisce al miglioramento del conto economico, grazie alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di André Onana (43 milioni il guadagno netto) e Marcelo Brozovic (15). Se nella finestra di giugno ci fossero altre vendite, le relative plusvalenze migliorerebbero la perdita che, per ora, è stimata a 50 milioni, numeri in linea con il settlement agreement dell’Uefa.

L’obiettivo di Viale della Liberazione è di arrivare al più presto al break even; ma visto che nel 2024-25 non è attesa una riduzione del costo della rosa visto che, complice il moltiplicarsi degli impegni, bisognerà allestire una rosa piuttosto ampia, si dovrà contare sulla capacità di generare entrate extra dal calciomercato e dalle competizioni internazionali, col punto interrogativo sulla competenza economica dei proventi della FIFA Club World Cup che si disputerà a cavallo tra gli esercizi 2024-25 e 2025-26. E c’è fiducia per un sensibile miglioramento del contratto del main sponsor, rispetto gli 11 milioni di base riconosciuti da Paramount in questa stagione. La tendenza, pertanto, è quella di un progressivo riequilibrio dei conti che, nelle attuali proiezioni, scongiura l'obbligo di maxi-cessioni.

Rimane il nodo relativo alla proprietà e all'incombente scadenza del debito contratto con Oaktree: la famiglia Zhang deve rimborsare circa 380 milioni, compresi gli interessi, al fondo statunitense e cerca di guadagnare tempo. La controparte, a fronte di un riscadenzamento del prestito, chiederebbe però alla proprietà cinese un impegno scritto a vendere l’Inter entro una certa data: agli occhi di Oaktree, è l’unica via possibile per ottenere i soldi dovuti, vista la crisi di liquidità in cui versa il gruppo di Nanchino.

