La Gazzetta dello Sport evidenzia anche oggi il nome di Albert Gudmundsson per il futuro dell'Inter. Piace al management, a Inzaghi e anche ai suoi futuri compagni eventuali, che lo hanno apprezzato in campo nello scontro diretto. Ha delle peculiarità, spiega la rosea, che nel gruppo interista mancano.

L'Inter potrebbe fare anche un sacrificio inatteso per arrivare all'islandese, mettendo sul piatto Valentin Carboni. Il club non vuole perdere il controllo sull'argentino, ma potrebbe accettare l'idea di un apprendistato altrove, magari proprio al Genoa. Questo porterebbe ad abbassare il costo cash di Gudmundsson, che vale dai 30 milioni in su e per il quale c'è concorrenza della Juve e di un paio di club della Premier.

Non da escludere una operazione alla Frattesi, un prestito oneroso con obbligo di riscatto sulla stagione successiva, mentre Carboni potrebbe finire in rossoblu come Fabbian al Bologna, ovvero con un riacquisto già fissato. Se ne parlerà col Genoa nelle prossime settimane.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!