Trecento dipendenti dell'Inter, che hanno risposto all'invito speciale di Steven Zhang, assisteranno dal vivo alla finale di Coppa Italia di mercoledì che metterà di fronte la squadra di Simone Inzaghi alla Juve. Per loro - svelano i colleghi di Gazzetta.it - il club ha organizzato un treno charter, opportunamente equipaggiato dai partner, che partirà da Milano domani all’ora di pranzo e riporterà tutti indietro nottetempo, dopo la partita. Per ingannare l'attesa, inoltre, è stata allestita anche un’area ospitalità nell’area del Foro Italico, teatro degli Internazionali di tennis: "musica, cibo, qualche tifoso vip, un po’ di racchette prestigiose, giusto per avvicinarsi nella maniera più rilassata possibile alla partita. In tribuna, poi, tutti saranno seduti uno vicino all’altro: la famiglia tutta insieme, con la voglia di alzare il trofeo", si legge sull'edizione online della rosea.