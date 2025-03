Vita da grandi per Giovanni Fabbian che dopo un anno in Serie B con la Reggina e un trasferimento all'Udinese saltato sul più bello che gli ha aperto la strada per Bologna, è esploso nella scorsa stagione proprio nel capoluogo emiliano. Tanta titolarità e 5 gol, tutti decisivi sotto l'egida di Thiago Motta, oggi ad un passo dall'esonero dalla Juve. "Quest’anno, il ragazzo di Camposampiero è quasi vicino a quel traguardo: per lui, sotto la reggenza-Italiano, 3 gol, importanti ai fini del risultato" si legge sulla Gazzetta dello Sport che ricorda il percorso del classe 2003.

"Acquistato nell’estate del 2023 dal Bologna per 4 milioni di euro", ma l'Inter mantenne una specie di "'cordone ombelicale' sotto forma di 'recompra', pari a 12 milioni di euro. "Se il club nerazzurro - in un'idea separata da altre operazioni - dovesse decidere di riportarlo alla Pinetina, ecco che potrebbe farlo versando quella cifra. E il Bologna dovrebbe stare al... gioco. Al momento, non ci sono segnali di 'recompra'" spiega la Rosea che precisa: "Fabbian è ben felice di essere rossoblù", non chiudendo nessuna porta e al contrario lasciando il futuro aperto ad ogni scenario.

