Grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo la partita "la squadra si è compattata e ha promesso al presidente Steven Zhang e allo staff tecnico di mettere in campionato (e anche in Champions, aspettando gli ottavi contro il Porto) la stessa intensità, la stessa attenzione, la stessa fame agonistica che si è vista contro il Milan".

Come scrive la rosea, "è accaduto nel corso dei festeggiamenti, negli spogliatoi. Ma la scena si è anche ripetuta durante il rientro a Milano, prima a bordo del bus verso l’aeroporto di Riad e poi su un volo partito solo alle 3 di mattina, aspettando un Lautaro che non riusciva a sbrigare le pratiche antidoping".