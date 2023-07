Seconda stella. Nessun dubbio: stavolta l'Inter vuole centrare lo scudetto. Ed è proprio li tricolore l'obiettivo principale per la stagione che si aprirà fra qualche giorno. Si lavora in questa direzione anche sul mercato e così, dopo Thuram e Frattesi, Marotta punta dritto su Romelu Lukaku.

"Inzaghi aspetta ancora che venga realizzata la sua priorità: il ritorno di Romelu Lukaku - spiega la Gazzetta dello Sport -. L’allenatore lo considera centrale nel suo progetto tattico, nella sua testa l’Inter ripartirà dalla Lu-La, Thuram almeno inizialmente nelle gerarchie deve partire dietro il belga e il Toro. Ma la società l’ha rassicurato, su questo punto. Non ha mancato di farlo anche nelle ultime ore. Su Lukaku il club di Zhang farà di tutto, cercherà tutte le strade possibili. Non sarà questa, salvo cambi di programma, la settimana dell’affondo con il Chelsea: più probabile che avvenga tutto la prossima, di sicuro in tempo per il ritiro. Passato quel termine, lo stesso Lukaku si sentirebbe libero di ascoltare quei file che oggi non ha neppure voluto aprire. Ma l’Inter ha in testa di fare prima". D'altronde, l'ha confermato ieri anche il diesse Ausilio: tutto su Big Rom.

