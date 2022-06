L'attesa per Paulo Dybala sembra essere davvero finita: all'arrivo della grande 'Joya' non manca molto. Ad asserirlo è la Gazzetta dello Sport che parla di 48, massimo 72 ore: "Tra lunedì e martedì si vestirà di nerazzurro" si legge tra le colonne della Rosea di oggi. "Dopo il primo sì di metà settimana, è arrivo il sigillo definitivo. Non la firma, quello sarà un passaggio formale che arriverà un po’ più in là, insieme all’ufficialità. Ma insomma: Antun e l’Inter avranno un nuovo contatto". Contatto che potrebbe avvenire anche telefonicamente, poiché il messaggio non cambia: Antun riferirà alla dirigenza di Viale della Liberazione "tutta la partecipazione dell’argentino al progetto sportivo che lo vede al centro della nuova Inter. Siamo all’ultimo metro, neppure chilometro, di una maratona iniziata a metà gennaio".

A cinque mesi dal primo vero e proprio contatto, l'ex dieci della Juventus sta per cambiare città, maglia e 'fede' se così vogliamo definire il passaggio da una rivale all'altra. I contorni sono già noti: "Il nuovo contratto - quello nerazzurro - prevederà un ingaggio da 6 milioni netti di parte fissa, più bonus per arrivare a toccare quota sette. Al giocatore - e al suo entourage - sarà riconosciuto come da prassi un premio alla firma, lontano però dalle cifre circolate alcune settimane fa, i dieci milioni" precisa la Gazza.