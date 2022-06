La Gazzetta dello Sport approfondisce ulteriormente la questione relativa a Paulo Dybala, spiegando come l'Inter resti in pole nonostante la fase di stallo della trattativa. Uno stallo dovuto principalmente alla necessità di liberare spazio in rosa per l'argentino.

La domanda è: c'è davvero il rischio dell'inserimento di qualche altra squadra? "Per politica aziendale, il Milan non sarebbe in grado di pareggiare l’offerta nerazzurra già presentata, sei milioni legati alle presenze. Eccolo il punto di partenza, il Diavolo busserebbe alla porta della Joya solo se l’Inter decidesse di voltare definitivamente le spalle all’argentino, o per un legittimo ragionamento tecnico o per qualche difficoltà nelle cessioni". Poi è ovvio che i rossoneri apprezzino Paulo e che in caso di richieste meno esose allora Pioli davvero potrebbe entrare nella corsa. Stesso discorso per la Roma. L'estero? L'Arsenal scartato perché non fa la Champions, mentre il Siviglia non può spingersi oltre i 4 milioni a stagione.