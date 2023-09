La Champions ti salva la vita. Chiaramente è un'estremizzazione del discorso, ma se il bilancio '22-23 dell'Inter è digeribile tanto lo si deve proprio alla cavalcata europea della scorsa stagione. Stamattina il CdA che approverà i conti, col presidente Steven Zhang che sarà collegato in via telematica da Nanchino, davanti a tutti gli altri uomini del board nerazzurro. "Il numero principale è -85. Ovvero 85 milioni di passivo, in netta riduzione rispetto al bilancio 2021-22, quando il rosso era di 140 milioni - ricorda la Gazzetta dello Sport -. L’Inter migliora i suoi conti, è in linea con i parametri Uefa del fair play finanziario, il settlement agreement è stato rispettato. E il management ha recepito alla perfezione le indicazioni della proprietà".

Il quotidiano ricorda anche come Zhang, nell'anno solare 2023, ha iniettato 86 milioni nel club. "Si tratta, evidentemente, di denaro che arriva in cassa dai finanziamenti attivi, principalmente quello di Oaktree - si legge -. Finanziamenti che hanno ovviamente anche un costo - 40 milioni di interessi passivi - ma che oggi consentono al club di non avere problemi di cassa". Molto bene anche il fatturato, che tocca quota 425 milioni, in leggero calo a un anno fa soprattutto per i sacrifici di Lukaku e Hakimi. Fondamentale l'apporto del pubblico al Meazza.

"E pensare che il numero del passivo, -85, sarebbe stato un -63 se non fossero venuti a mancare i 22 milioni dell’accordo con Digitalbits. Inutile guardare indietro - sottolinea la Gazzetta -. Piuttosto, è giusto sottolineare come l’Inter stia riuscendo nell’intento di mantenere alta la competitività abbassando i costi".

