Antonio Conte di nuovo all'Inter? Non impossibile secondo la Gazzetta dello Sport. "Conte a Milano è stato bene e ha avvertito calore. La maggioranza degli interisti ha apprezzato la dedizione al lavoro e l’attaccamento alla causa - si legge -. Quel “sei sempre tu, Maresca, anche al Var”, rivolto all’arbitro durante un Udinese-Inter, riportava a José Mourinho e al rumore dei nemici. È mancato il rapporto carnale con San Siro, gran parte dell’esperienza interista di Conte si è consumata durante la pandemia, con gli stadi chiusi o a capienza ridotta, ma il rapporto è stato intenso. Il Conte 2 riaprirebbe discussioni, però crediamo che sarebbe accettato".

Ma quale Inter ritroverebbe adesso il tecnico leccese? Non ci saranno i vari Perisic, Eriksen, Hakimi e Skriniar. E certamente non si potrà replicare il mercato del 2019 quando vennero presi Lukaku e Barella. "Oggi l’Inter si muove nel mare ristretto dei parametri zero e delle occasioni di seconda mano - sottolinea la rosea -. Dalla Roma forse arriverà Smalling: basterebbe a Conte per compensare l’addio a Skriniar? Nell’insieme troverebbe una struttura di squadra predisposta per il suo calcio, Simone Inzaghi - un Conte che non ce l’ha ancora fatta - più o meno applica principi simili. Condizione irrinunciabile sarebbe la conferma di Lukaku, Conte è forse l’unico allenatore che può restituire al belga tutta la sua potenza, perché sa come “spremerlo”".