La Gazzetta dello Sport lo scrive in modo chiaro: l’Inter le sta provando tutte per portare a Milano Trevoh Chalobah . "E lo sta facendo anche con la sponda dello stesso difensore inglese, che vuole sposare il nerazzurro - sottolinea la rosea -. I dirigenti nerazzurri ieri hanno avuto un contatto con il Chelsea , attraverso gli intermediari che stanno seguendo l’operazione. E hanno appreso dell’inserimento del Lipsia sul giocatore: interesse concreto, che in qualche modo preoccupa, anche in considerazione dei margini di manovra nulli dei dirigenti dell’Inter in termini economici. Ma il retroscena che può esser raccontato chiama in causa direttamente il giocatore".

Secondo la Gazzetta, lo stesso Chalobah nelle ultime ore ha avuto un colloquio con la dirigenza inglese per chiedere con forza, in prima persona, il trasferimento all'Inter. E la dirigenza nerazzurra ha molto apprezzato lo sforzo del 23enne. Per ora, però, non basta per chiudere l'affare: i Blues continuano a chiedere 3 milioni per il prestito secco. E allora resta l'attesa. "L’Inter farà trascorrere il fine settimana, aspetterà fino a lunedì. Se da Londra - o da Dortmund, fronte Akanji - non dovessero arrivare notizie positive, ecco allora che si chiuderà l’operazione Acerbi. L’affare con Lazio è stato già apparecchiato: prestito gratuito e diritto di riscatto, con un piccolo indennizzo da riconoscere a Lotito solo in caso di obiettivi sportivi raggiunti dal club", si legge.