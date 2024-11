Scongiurati infortuni gravi per Hakan Calhanoglu, tuttavia Simone Inzaghi non vuole correre rischi. Come riportato da Gazzetta.it, al massimo il centrocampista turco andrà in panchina contro il Verona al Bentegodi per poi fare un eventuale tagliando in vista del match di Champions di martedì. Una vittoria, tra l’altro, rappresenterebbe una seria ipoteca per un posto tra le prime otto che varrebbe l'accesso diretto ai quarti, saltando un playoff che tra l'altro arriverebbe prima della sfida in casa della Juve.

Sabato a Verona, dunque, Inzaghi punterà su Kristjan Asllani che ha anche lui smaltito i recenti problemi fisici. Nelle recenti gare saltate da Calha dopo il primo stop accusato contro la Roma, infatti, erano stati adattati Barella e Zielinski, anche perché l'albanese a sua volta non era al meglio.

