Marcelo Brozovic al passo d'addio. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Al-Nassr e l'Inter stanno trattando rapidamente il trasferimento in Arabia Saudita del croato che, dal canto suo, dopo una piccola resistenza iniziale, ha detto sì a questo nuovo progetto di vita che porterà il suo stipendio a lievitare fino a 15 milioni netti, oltre il doppio di quanto guadagna a Milano. Niente da fare per il Barcellona, che ha provato a inserirsi: i 7 milioni di ingaggio proposti dai catalani impallidiscono dinanzi alla ghiotta proposta araba. Resta da trovare il prezzo giusto per il cartellino: l'Al-Nassr è arrivato a 18 milioni, ma per l'Inter sono pochi.

"Si registra fiducia crescente e le prossime ore dovrebbero essere decisive. Per l’Inter è una precisa scelta di campo, che parte da questioni economiche ma tocca anche la sfera tecnica e comportamentale. La vendita di Brozo è, sì, necessaria per avere subito le munizioni per Frattesi, ma consente pure di dare una sforbiciata decisa al monte ingaggi, come preteso dal nuovo Settlement Agreement", sottolinea la Gazzetta, ricordando come il croato pesi a bilancio per oltre 13 milioni l'anno con un contratto fino al 2026. Sulla scelta di dire addio al regista avrebbe inciso anche la gestione dell'infortunio a cavallo del Mondiale.

L'addio di Brozovic sbloccherebbe l'arrivo di Frattesi per 30 milioni più Mulattieri (valutato 5) in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il centrocampista si è accordato con l'Inter per un ingaggio da 2,5 milioni a stagione fino al 2028. Lui si è già promesso ai nerazzurri, ora serve l'ultimo passo.

