Mercoledì 13 aprile il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI dovrà pronunciarsi sul ricorso dell'Inter per il 3-0 a tavolino sul Bologna , che il 6 gennaio non ha presentato reclamo e ha fornito all'Asl una lista dei contatti stretti considerata poco precisa. Per ora tutto lascia intendere che la gara del Dall'Ara venga recuperata il 27 aprile (data già fissata dalla Lega Serie A), ma secondo La Gazzetta dello Sport ci sono due motivi che spingono il club nerazzurro a credere allo 0-3. E uno di questi non riguarda l'ormai celebre distinta messa online dai rossoblu, ma il mancato reclamo e la 'strana' lista dei contatti stretti . Due dettagli che differenziano il comportamento del Bologna rispetto a quello assunto dalle altre squadre impossibilitate a uscire dalla bolla a causa dei casi di Covid.

"L'avvocato Angelo Capellini, che mercoledì sarà collegato da remoto con il Collegio di Garanzia, basa la propria tesi intanto sul fatto che il Bologna al tempo non ha fatto né il pre annuncio di reclamo né il reclamo stesso - spiega la rosea in un articolo dedicato alla questione -. Se c'è una causa di forza maggiore che ti impedisce di giocare, dovresti andare dal Giudice a invocarla. Atto che il Bologna - a differenza di tutti i club trovatisi nella stessa situazione, anche nella stagione scorsa - non ha mai depositato".

A questo si aggiunge il dettaglio legato alla lista delle persone entrate in contatto con i giocatori positivi in quei giorni di gennaio. "Al tempo, la Asl di Bologna ha chiesto alla società la lista dei contatti stretti e l'elenco inviato invece è stato quello che si manda normalmente in Lega Serie A con tutti i tesserati, comprensivo anche di giocatori che in quel momento si trovavano in Coppa d'Africa e uno sarebbe stato addirittura in Uruguay. E visto che il provvedimento della Asl si è basato su questa lista, secondo gli avvocati nerazzurri ci sarebbe qualche crepa" conclude il quotidiano.