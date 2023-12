L'Inter aspetta il rientro di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. I due infortunati di spicco oggi hanno regolarmente svolto il programma di riabilitazione allenandosi ad Appiano anche nel giorno di riposo, con l'azzurro più vicino al rientro rispetto al francese.

Secondo La Gazzetta dello Sport, lo staff medico nerazzurro nutre fiducia soprattutto per quanto riguarda Bastoni: il mancino italiano potrebbe tornare a disposizione già per la sfida di sabato a San Siro contro l'Udinese. Il problema al polpaccio è superato, tra domani e mercoledì può tornare ad allenarsi con il gruppo. Altre due settimane di attesa circa, invece, saranno necessarie per rivedere all'opera Pavard.

