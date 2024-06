Inzaghi e Lautaro, ma non solo. A breve, brevissimo arriverà anche il rinnovo di Nicolò Barella. E quello del centrocampista è un assist non banale per l'Inter, considerando le cifre in ballo. L'annuncio arriverà in settimana, prima degli Europei.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Barella firmerà un contratto fino al 2029 a 6,5 milioni più bonus a stagione. Un ingaggio, quindi, superiore di soli 500mila euro rispetto all'attuale, a confermare l'attaccamento alla maglia del vice capitano di Inzaghi. Questo è visto come un messaggio forte da parte del giornale rosa, indirizzato alla nuova proprietà americana che ha avallato senza indugi l'operazione.

Oltre a capitano e vice capitano che si legheranno al nerazzurro per un altro quinquennio, la solidità del progetto è confermata dalle scadenze lunghe di altri pilastri della rosa di Inzaghi: Bastoni, Dimarco, Pavard e Thuram fino al 2028; Calhanoglu fino al 2027.