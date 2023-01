Missione in Sudamerica per Dario Baccin, vice ds dell’Inter. Come riportato da Gazzetta.it, il dirigente nerazzurro si trova in Colombia per assistere al Sudamericano Under 20. “Il torneo permette a molti dei migliori Under 20 del Sudamerica di mettersi in mostra, anche se, non essendo giocato in date Fifa, i club non hanno l'obbligo di inviare i loro calciatori. Nonostante questo, oltre a Baccin, sono diversi gli 007 dei club italiani presenti a Calì e Bogotà, le due città dove vengono disputati gli incontri”, spiega la rosea.