Momento delicato della stagione e l'Inter ha bisogno di una ricarica di energia dopo lo scivolone con la Juve. Un ko indigesto, specie dopo un primo tempo dominato soprattutto in fatto di occasioni da gol. E allora la società manda un segnale e oggi, ad Appiano Gentile, alla ripresa dei lavori dopo un giorno di stacco, è prevista la presenza di Beppe Marotta.

Come spiega la Gazzetta, da quando è presidente, a causa di ulteriori impegni, Marotta non può più presenziare costantemente alla Pinetina, ma oggi ci sarà e con lui anche Piero Ausilio, Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti. Tutti al fianco di Simone Inzaghi per far ripartire la macchina e avviarla con forza verso i prossimi, importantissimi impegni: Genoa, Lazio in coppa e poi lo scontro diretto col Napoli.

Un "intervento collettivo di pronto soccorso", suggerisce la rosea. "In Italia ci si aspettava un percorso diverso - si legge -. Non c’è voglia di drammatizzare, non voleranno stracci e non sono previsti faccia a faccia spigolosi: il dialogo costante tra tecnico, squadra e società si arricchirà solo di un capitolo, ma in un momento decisivo per davvero. La squadra è pur sempre seconda a due tiri di schioppo dal Napoli: nonostante l’ultimo rallentamento, l’Inter ci crede come prima e la dirigenza vorrebbe proprio ripartire dal primo tempo audace allo Juve Stadium. E poi dallo spirito di Champions dove solo un golletto è stato preso in 8 partite (in campionato, invece, cade come sempre l’asino: sono 24 in 25 gare). Proprio in Europa non si è mai visto quello strano snobismo di chi si sente troppo sicuro di sé, il male inconscio denunciato dal saggio Mkhitaryan. Il discorso dell’armeno non è piaciuto ai tifosi, almeno a leggere i rimbrotti sui social, ma non ha creato fastidio in società: Micki ha lo status per pronunciarsi, una certa superficialità era troppo evidente per essere taciuta. Ecco perché oggi l’Inter tutta si confronterà sulla spina che tende a staccarsi proprio nelle partite vitali. Sta a Inzaghi risolvere una volta per tutte il bug degli scontri diretti. E Simone non sarà tenero, come non lo è stato domenica davanti alla tv".

