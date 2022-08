Stando a quanto riferiscono i colleghi dell'Evening Standard, l'acquisto ormai imminente di Cesare Casadei da parte del Chelsea rientra nella politica della società di Todd Boehly di rinforzare ulteriormente l'academy, che questa estate ha già aperto le sue porte a giovani prospetti come Carney Chukwuemeka, Gabriel Slonina, Omari Hutchinson, Eddie Beach, Leo Cardoso e Tyler Dibling. L'idea del club londinese - spiegano i colleghi inglesi - è quella di preparare questi talenti in rampa di lancio, soprattutto l'ormai ex canterano interista e l'inglese preso dall'Aston Villa, alla prima squadra per raccogliere la pesante eredità di N'Golo Kanté e Jorginho, entrambi in scadenza di contratto la prossima estate.