Di rientro dall'esperienza non certo entusiasmante a Empoli, Martin Satriano deve prepararsi a una nuova tappa di maturazione lontano dall'Inter. Il classe 2001 uruguaiano rimane un attaccante su cui i nerazzurri vogliono puntare, ma prima aspettano che esploda definitivamente e per questo, salvo ripensamenti, servirà un altro prestito. In tal senso due club di serie A si sono già fatti avanti: Cagliari e Frosinone, freschi di promozione nel massimo campionato.

In particolare i sardi potrebbero pensare a lui come contropartita nell'operazione che dovrebbe lasciare Raoul Bellanova a Milano. Nel club ciociaro andrebbe a sostituire, numericamente, quel Samuele Mulattieri che l'Inter contro riscatterà nei prossimi giorni per poi, verosimilmente, girarlo al Sassuolo nell'affare Davide Frattesi.

