Come annunciato nei giorni scorsi ( LEGGI QUI ), l'entourage di Robin Gosens ha approfittato della trasferta dell'Inter a Monaco di Baviera per iniziare una sorta di tour tra i club della Bundesliga e sondare il loro interesse nei confronti dell'esterno, sempre più convinto che partire a gennaio possa essere la soluzione migliore per lui visto lo scarso minutaggio di cui ha goduto finora.

Proprio il Bayer ha aperto alla soluzione del prestito oneroso con diritto di riscatto che a certe condizioni diventa obbligo, esattamente la formula che non voleva accettare la scorsa estate.

Restano dunque da trovare proprio quelle condizioni che farebbero scattare l'acquisto a titolo definitivo del laterale mancino (numero di presenze, posizione in classifica...). BMG ed Eintracht rimangono sullo sfondo, ma ad oggi per Gosens c'è un club in netto vantaggio in vista di gennaio.