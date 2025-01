Inter e Milan hanno aperto il cantiere finanziario per costruire il nuovo stadio. L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera, secondo cui i due club avrebbero cominciato a sondare le grandi banche italiane e internazionali per un progetto compreso tra 1, e 1,5 miliardi di euro. Nell'articolo vengono citati come istituti contattati Jp Morgan e Bank of America, statunitensi come le proprietà rossonerazzurre. In più Banco Bpm, sponsor del Milan e in passato banca di riferimento dei nerazzurri. In un secondo momento potrebbero entrare in gara altri soggetti.

Il nuovo impianto, che dovrebbe sorgere nelle attuali aree di parchetti, dovrebbe portare a ciascuno dei due club un incremento dei ricavi dagli 80 ai 130 milioni di euro a stagione. Una crescita che darebbe ai creditori una solida garanzia di rimborso dei prestiti e infatti i riscontri delle banche sarebbero al momento positivi. La principale incognita resta amministrativa, nonché legata ai ricorsi di associazioni e comitati. Anche per questo il Milan si è tenuto un piano B per San Donato, ma senza l'Inter che non vorrebbe giocare fuori Milano.