È fissato per venerdì mattina il nuovo vertice a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, i rappresentanti di Inter e Milan e i tecnici di WeBuild per discutere dei piani per la ristrutturazione del Meazza. Quello di venerdì sarà il primo incontro ufficiale in cui saranno presenti tutte le parti in causa, ricorda Calcio e Finanza.

Le richieste dei club di fatto sono già state rese note: Inter e Milan vogliono una ristrutturazione consistente, ma che dia la possibilità di poter continuare a svolgere le normali attività sportive all'interno dell'impianto anche durante i lavori. Opzione che "potrebbe anche essere possibile - si legge -, ma andranno considerate le condizioni in cui questo potrà avvenire, sia in termini di riduzione della capienza che in termini di potenziali rischi" ma non solo. Da discutere ci sarebbe anche le previsioni su quello che dovrebbe essere il risultato finale di quest'operazione di ristrutturazione: argomento particolarmente all'occhiello è quello relativo ai posti hospitality o dei servizi in generale.

Nei giorni scorsi erano emerse "ipotesi di lavorare alla ristrutturazione solo durante due estati", teoria di fronte alla quale i club si sono dette scettiche. "A questo quindi servirà l’incontro di venerdì - spiega CF -, ovverosia capire i paletti dei club e poi andare a definire quanto sia fattibile raggiungere l’obiettivo. La proposta di WeBuild sarà modellata sulle esigenze delle due società, ma in attesa del vertice per ora si sono ipotizzate tre diverse opzioni per intervenire sullo stadio".

La prima è una sorta di soluzione-ponte, ovvero una ristrutturazione che punti a rendere San Siro fruibile al meglio per i prossimi 10 anni, in modo da dare alle due squadre la possibilità di poter pensare ad un trasferimento non imminente e ben pianificato. "E a questo in particolare si rifà il tema emerso nei giorni scorsi dei lavori di due anni solo in estate", pur con tutte le difficoltà del caso.

La seconda opzione è invece quella di puntare ad una ristrutturazione 'definitiva', "quella che di fatto hanno già valutato Inter e Milan prima di proporre nel 2019 il nuovo San Siro nella stessa area", progetto scartato per le difficoltà logistiche.

La terza, considerata una sorta di via di mezzo tra le prime due, ovvero che "WeBuild potrebbe mettere sul tavolo un piano legato a lavori minimi, che quindi permetterebbero ai club di avere un impianto 'riaffrescato' in attesa di spostarsi in un nuovo stadio, ma lasciando aperta la porta alla possibilità di una ristrutturazione più consistente in un secondo momento". Che tradotto significherebbe che Inter e Milan 2potrebbero continuare a seguire i propri piani per Rozzano e San Donato ma, se per un motivo o per l’altro non dovessero andare fino in fondo, avrebbero comunque la possibilità in un secondo momento di avere un San Siro ristrutturato in maniera importante".

In ogni caso WeBuild attenderà anche le proposte dei club, così da poter modellare i piani ipotizzati e da poter "arrivare ad una risposta definitiva o quasi su costi e tempistiche", motivo per il quale l'incontro di venerdì potrebbe in tal senso essere un nodo cruciale per poter cominciare a tracciare una linea in merito alla possibilità effettiva di coniugare le esigenze di tutte le parti.

