Ci sarà anche l'Inter tra le squadre partecipanti al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che andrà in scena dal 15 giugno al 13 luglio del 2025. Quando i nerazzurri conosceranno i loro avversari nel torneo? Stando ai documenti ufficiali della FIFA consultati da Calcio e Finanza, un anno prima del debutto della nuova competizione avverrà il sorteggio della fase a gironi.

"La prima edizione del torneo – al quale prenderanno parte Inter e Juventus – si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Queste date sono state scelte per garantire che la programmazione del torneo sia armoniosamente allineata con il calendario delle partite internazionali maschili e per fare in modo che vi sia tempo sufficiente tra la finale del torneo e l’inizio della nuova stagione" precisa CF, che conferma poi il format del torneo: sarà una fase a gironi (otto da quattro squadre a girone con partita singola), con le prime due squadre di ciascun girone che strapperanno il pass per gli ottavi di finale. Le successive fasi a eliminazione diretta saranno in gara unica e non ci sarà nessuna finale per il terzo posto.

Resta ancora da decifrare la questione dei contratti dei tesserati, "con particolare attenzione ad allenatori e calciatori in scadenza, dal momento in cui la competizione si svilupperà su due diverse stagioni calcistiche (fine 2024/25 e inizio 2025/26)".

