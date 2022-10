Come riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, Inter e Chelsea entro fine stagione si rivedranno per discutere il futuro di Romelu Lukaku, anche se esiste già un gentlemen agreement per cui l'attaccante belga resterà in nerazzurro anche per la stagione 2023/24. Nell'estate del 2024 però Big Rom potrebbe tornare ad essere a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. A quale cifra? Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Lukaku avrà un valore a bilancio di 46 milioni di euro circa per i Blues, questa è la cifra che gli inglesi dovrebbero incassare per non generare una minusvalenza.