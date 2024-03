Steven Zhang è sempre più lontano dall'Inter. Questo quanto sostiene oggi il Corriere dello Sport mentre ricorda che il 20 maggio scadrà il prestito del presidente nerazzurro con Oaktree e che le possibilità di ottenerne il riscadenzamento sono "drasticamente diminuite". Un problema a cui si aggiunge la recente decisione del Tribunale di Milano che ha fissato la validità anche in Italia della condanna a pagare il debito da 320 milioni (interessi compresi) con China Construction Bank, stabilita dalla Corte Suprema di Hong Kong. Su questo fronte non c'è pericolo per le azioni dell'Inter, di proprietà di una holding con sede in Lussemburgo, e date in pegno al fondo americano per il prestito.



La sentenza del Tribunale di Milano comunque non va a modificare la situazione tra Zhang e Oaktree. Il Corsport continua a battere su un tasto: il fondo americano non è convinto della proposta di Zhang per far slittare la scadenza del prestito, con l'orientamento di respingere la richiesta di ottenere più tempo. Al 20 maggio mancano però ancora due mesi e non si può escludere un nuovo riavvicinamento tra le parti, anche se lo scenario appare complesso. In sostanza, "se non cambierà l’orientamento di Oaktree, l’epoca di Suning potrebbe chiudersi in maniera per lo meno dimessa" scrive il giornale romano aggiungendo che (dopo aver saltato i festeggiamenti in presenza dell’ultima Supercoppa) il numero uno del club "si avvia a mancare pure le celebrazioni per il secondo tricolore e soprattutto per la seconda stella".

