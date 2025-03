Nico Paz e Arda Güler: l'Inter va a caccia di qualità e la dirigenza ha messo nel mirino i due talenti legati al Real Madrid, anche se l'argentino è attualmente al Como con una formula articolata e ormai nota che potrebbe anche farlo diventare tutto dei lombardi.

Come informa il Corriere dello Sport, la notizia è quella che riguarda il turco: Ausilio e Marotta si sarebbero mossi concretamente con l'entourage del fantasista per capire i margini di un'operazione. Una tipica richiesta di informazioni considerando quanto viene detto sulla possibilità di lasciare Madrid.

Stando a quanto riferisce il quotidiano romano, i riscontri sono stati positivi. Güler, infatti, non vuole assolutamente vivere un’altra stagione come quella attuale e avrebbe aperto all'approdo in nerazzurro. Nico Paz resta il profilo preferito da tutti, ma anche il turco piace e non poco: entrambi possono avere le giuste caratteristiche per Inzaghi.

Ma le merengues, da sempre, non amano perdere i propri gioielli. E così il discorso per Güler potrebbe ricalcare quello per Paz: adeguarsi alle volontà di Madrid oppure investire soldi "veri". Come ricorda il CdS, però, l'Inter può fare affidamento a una doppia sponda per il turco: Montella e Calhanoglu. Il regista nerazzurro per ovvie ragioni lo vorrebbe a Milano, ma anche il c.t. turco pare stia spingendo per un addio di Arda al Real considerando il pochissimo spazio trovato con Ancelotti.