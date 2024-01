Buchanan subito, ma l'Inter, sul mercato, c'è e anche molto forte. Mosse per il presente e per il futuro, per anticipare colpi funzionali per il campo e per le... tasche.

Il primo nome è quello di Zielinski, in scadenza nel 2024 e lontanissimo dal rinnovo con il Napoli. Sul polacco ci sono Juve, West Ham e Lipsia, ma - come sottolinea il Corsport - soprattutto l'Inter. Inter in pole senza ombra di dubbio: colpo ipotecato da Marotta e Ausilio dopo uno sprint decisivo. Dura prevedere una rimonta di De Laurentiis. Zielinski si è convinto e andrà a siglare con i nerazzurri un contratto di 4 anni (3 più 1) a 4,5 milioni a stagione.

E non finisce qui. Il lavoro della dirigenza è incessante e presto potrebbero essere blindati altri due colpi, sempre a zero. Il primo è quello relativo a Taremi, anche lui in scadenza: ha già comunicato da tempo al Porto che non rinnoverà e secondo il quotidiano romano ora chiede 5,5 milioni più bonus a stagione. Non pochi...

L'altro profilo è quello di Tiago Djaló, che invece ha già l’accordo con i nerazzurri per l’estate e si tratta di un’intesa che vorrebbe mantenere, vista la fedeltà dimostrata dagli interisti anche durante il periodo dell'infortunio. Da respingere i tentativi della Juve per gennaio.

