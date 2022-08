Romelu Lukaku rischia di stare fuori un mese e di rientrare solo dopo la sosta per le nazionali, il 2 ottobre contro la Roma. Lo scrive anche il Corriere dello Sport. "Gli esami effettuati da Big Rom, infatti, hanno evidenziato «una distrazione dei flessori della coscia sinistra». Viene specificato anche che «le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana». Ma saranno solo accertamenti di controllo, per verificare l’evoluzione dell'infortunio, non certo per dare il via libera al ritorno in campo del gigante belga. Una distrazione richiede dalle 3 alle 4 settimane per il completo recupero. Non è da escludere del tutto che i tempi si possano accorciare, ma si tratta di casi particolari, non certo della normalità. Inoltre, prima della sosta, l’Inter avrà in sequenza Cremonese, Milan, Bayern, Torino, Viktoria Plzen e Udinese. Avrebbe senso, quindi, spingere sull’acceleratore per avere a disposizione Lukaku contro i cechi, sulla carta l’avversario più debole del girone di Champions, o contro i friulani? Più plausibile, semmai, che si usi tutta la cautela del caso, così da avere Big Rom nelle migliori condizioni contro la Roma e subito dopo per il match con il Barcellona, sfide sicuramente più importanti, e soprattutto più decisive".