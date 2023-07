Occhio ancora al Corriere dello Sport, che prova ad approfondire la vicenda Lukaku tutt'altro che definita. "Maurizio Scanavino è stato fin troppo chiaro con i suoi. Questa la sostanza del discorso: prendiamo Lukaku solo se riusciamo a vendere Vlahovic alla cifra che vogliamo perché serve alla cassa. I numeri non si possono tradire. Il centravanti serbo è a bilancio a 55 milioni, pertanto la richiesta è di - minimo - settanta", spiega il quotidiano romano.

Lukaku e Vlahovic entrano di prepotenza nel balletto europeo delle punte. Un balletto che sembra ormai sul punto di iniziare. "Salvo sorprese dell’ultima ora, Lukaku si presenta oggi al Chelsea e a Pochettino, in attesa di trovare la sistemazione che insegue da settimane. Big Rom ha fretta di sapere quando e dove andrà a giocare, augurandosi che sia la Juve, con la quale si è accordato per tre anni più uno a quasi 9 milioni netti a stagione. Per caratteristiche tecniche e fisiche, e in particolare per l’abilità nel gioco spalle alla porta, Lukaku è l’ideale per la squadra di Allegri, così come lo fu per l’Inter di Conte e lo sarebbe stato ancora per Inzaghi, che ha appena perso Dzeko, altro specialista di quella interpretazione del ruolo", si legge.

Intanto il PSG si è mosso per Kane, che però piace pure al Bayern così come lo stesso Vlahovic e Kolo Muani. Resta in bilico la posizione di Mbappé e allora i bianconeri si sono informati per Morata (Roma avanti: oggi l'agente nella Capitale per limare i dettagli del contratto dello spagnolo). "L’Atletico è sempre più spesso in Inghilterra: si dice per dare Joao Felix all’Arsenal e prendersi il giovane talento Balogun, che rientra nei parametri tecnici di Simeone e in quelli finanziari della società - spiega il Corsport -. Balogun, che costa una trentina di milioni, è stato alcune settimane fa vicinissimo all’Inter, Inzaghi è però portato verso un attaccante maturo, compiuto. Nessuno può sapere come si completerà questo folle giro di gol e milioni e in primo luogo se si chiuderà in tempi relativamente brevi. Alla Juve c’è ancora chi sospetta che l’Inter possa affacciarsi di nuovo a casa Lukaku, ma dopo tutto quello che è stato detto e si è scritto, sembra improbabile".

