Lautaro imprescindibile. Come ribadisce il Corriere dello Sport, l'apporto del Toro è evidente in questo 2025 e irrinunciabile, considerando i problemi di Thuram e Arnautovic e l'inconsistenza di Correa e Taremi.

E allora anche domani, contro il Milan, non è detto che il capitano possa tirare il fiato. "La logica vorrebbe che nel quinto derby stagionale partisse in panchina per poi entrare in corsa - suggerisce il quotidiano romano -. Già, ma con chi al suo posto? Arnautovic dovrebbe farcela a cominciare dall’inizio. Al suo fianco, dunque, toccherebbe ad uno tra Taremi e Correa, con l’incognita della reazione di San Siro al primo pallone sbagliato: non la migliore delle prospettive...".



Anche Calhanoglu sembra non avere troppe chance di riposo. Pure il turco, come Lautaro, arriva da un tour-de-force complici le squalifiche di Asllani nelle coppe e anche il contributo non eccezionale offerto dall'albanese. Domani - secondo il CdS - Asllani potrebbe avere una nuova occasione: starà a lui giocarsela al meglio. Ad ogni modo, la rifinitura di oggi darà indicazioni più chiare. Anche Darmian, ad esempio, avrebbe bisogno di una pausa, in attesa del rientro di Dumfries. Mentre dei cosiddetti titolari, troveranno posto dall’inizio sicuramente Bastoni e Mkhitaryan, squalificati con la Roma, e con ogni probabilità pure Dimarco a sinistra.