"Restare fuori dalla prossima Champions è uno scenario che i conti dell’Inter davvero non si possono permettere. Ed è chiaro che il primo ad essere preoccupato per una prospettiva del genere è Steven Zhang. E allora il fatto che, come in occasione del match di ritorno con il Porto, anche ieri abbia volato con la squadra e che stasera sarà in tribuna allo stadio Da Luz è da interpretare come un modo per stare vicino alla squadra, per sostenerla e accompagnarla in un difficile e delicato finale di stagione". Questo quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che rilancia poi l'indiscrezione del Sole 24 Ore sull'interesse di Investcorp per il club nerazzurro.