Massimo una decina di milioni. È questo, secondo il Corriere dello Sport, il budget che Oaktree potrebbe investire nell'immediato per regalare all'Inter il braccetto sinistro che dovrà tappare il buco in rosa generato dall'infortunio di Buchanan. I profili in corsa sono tre: Robert Renan, Jakub Kiwior e Johan Vasquez.

Il brasiliano dello Zenit San Pietroburgo (in prestito fino a dicembre all’Internacional) piace ed è stato proposto negli ultimi giorni, ma c'è l'ostacolo prezzo: sul suo cartellino esiste una clausola di 26 milioni di euro, con i russi che per farlo partire ne chiedono almeno 20 e ad oggi non prendono in considerazione il prestito.

Problema formula anche per il polacco dell'Arsenal: un acquisto definitivo a 20 milioni non è compatibile con le possibilità nerazzurre e il prestito sembra essere l'unica strada percorribile. Al momento i Gunners fanno resistenza, ma lo scenario potrebbe cambiare se l'ex Spezia riuscisse a forzare la mano con il club inglese. Sembra al momento complicato anche il fronte Vasquez, 'trattenuto' dal presidente del Genoa Zangrillo con le ultime dichiarazioni: il Corsport evidenzia che anche in questo caso "l’Inter vorrebbe comunque limitarsi a un prestito, senza impegnarsi subito per cifre importanti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!