Zielinski e Taremi sono virtualmente due giocatori dell'Inter, visita più visita meno. E il club dimostra di guardare già al futuro, portandosi parecchio avanti anche rispetto alla concorrenza come sottolinea il Corsport.

Le visite dell'iraniano sono state rinviate in tempi più miti, soprattutto per il Porto: questione di delicatezza. Mentre per il polacco l'iter medico è già stato svolto in gran segreto. Dettagli: la verità è che Marotta e soci, non paghi della cavalcata attuale, già programmano la squadra futura. Dimostrazione ne è anche l'arrivo a gennaio di Buchanan e i vari rinnovi sul tavolo. Dopo aver blindato Dimarco, Mkhitaryan e Darmian, i prossimi saranno Lautaro e Barella.

Ciò che manca - sottolinea il quotidiano romano ancora una volta - è la chiarezza sul futuro societario. "Ma si tratta sempre del solito discorso. La scadenza del prestito di Oaktree, a maggio, è un punto di domanda sulla testa di Suning. Superfluo ribadire che il desiderio di Steven Zhang sia quello di trovare un soggetto che gli permetta di saldare gli oltre 350 milioni al fondo americano, garantendosi altro tempo". Ce la farà?

