Dopo la trattativa per Romelu Lukaku e quella per Cesare Casadei, Inter e Chelsea sono tornate a dialogare sul mercato per Trevoh Chalobah, 23 anni, difensore centrale di passaporto inglese, secondo il Corriere dello Sport "l'ultima idea nerazzurra per rafforzare la difesa". L'ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che rientrerebbe nelle possibilità dei nerazzurri.

Restano aperte le ipotesi che portano ad Akanji (ma il Borussia Dortmund vuole sempre 15-20 milioni di euro) e Acerbi (per il quale Lotito ha aperto al prestito con diritto di riscatto), oltre quella riguardante Tanganga (il Tottenham vuole l'obbligo di riscatto). Chalobah è l'ultima novità, da tenere in considerazione.