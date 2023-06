Verso la finale nella 'sua' Istanbul con il rinnovo di contratto già firmato. Per Hakan Calhanoglu sono giorni esaltanti, in campo e fuori. "In casa Inter alcune situazioni contrattuali andranno decise soltanto dopo la finale di Champions, ma per Calhanoglu era già stato tutto deciso in netto anticipo rispetto all’accelerazione degli ultimi giorni per i contratti di Bastoni e De Vrij - sostiene il Corriere dello Sport -. Il turco l’ha confermato personalmente a ridosso di un match così importante. Il rinnovo era dato per fatto già da un paio di mesi, il nuovo legame durerà fino al 2027 e per il giocatore turco rappresenta un passo importante visto che a 29 anni si appresta a entrare nella fase clou della carriera".

Il turco si è rivelato un elemento fondamentale per i nerazzurri soprattutto dopo il ko di Brozovic, quando si è spostato in cabina di regia e l'ha fatto in maniera magistrale. "In chiave Champions resta negli occhi il gol decisivo ai gironi contro il Barcellona, che ha riaperto tutti i discorsi e rimescolato le carte per la qualificazione alla fase successiva. Adesso c’è il ritorno a casa, in Turchia, per la finale più attesa all’Atatürk contro il Manchester City", si legge.

