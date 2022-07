Se la giornata di ieri si chiudeva con la notizia di Sky secondo la quale la trattativa Inter-Bremer si sarebbe potrebbe perfezionare, dunque concludere, nei prossimi giorni, a ribaltare tutti gli scenari è il Corriere dello Sport che nell'edizione di oggi apre con una bombetta che innesca un derby d'Italia di mercato: " La Juventus insidia l'Inter nella corsa a Bremer ". Il club torinese, rivale per eccellenza del club di Cairo, si è quasi rassegnato a salutare Matthijs De Ligt , ormai chiaramente destinato al Bayern Monaco con il quale ha trovato un’intesa per un contratto fino al 2027. La prima alternativa all'olandese era, come noto da tempo, Kalidou Koulibaly che nelle scorse ventiquattro ore ha praticamente fatto tutto con il Chelsea e questa mattina inizierà l'iter burocratico prima della firma con i Blues, dove potrebbe arrivare anche un altro obiettivo della Continassa, Kimpembe. Pretese alte quelle dell'Arsenal per Gabriel e una ricerca che inizia a restringere i campi, livello di difficoltà che si alza e che porta gli uomini mercato di Agnelli a vagliare altre soluzioni: "Su tutte quella del brasiliano del Torino, da tempo promesso sposo dei nerazzurri" ma con i quali Cairo non ha ancora trovato l'intesa. Dettaglio che ha spinto la Juventus a inserirsi nell'operazione tramite l'intermediario Bertolucci .

"La pista Bremer è diventata calda nonostante il brasiliano sia già in parola con l’Inter da gennaio (grazie al lavoro dell'intermediario Busardò) e preferirebbe i nerazzurri" per ragioni tattiche e non solo: il passaggio dal Torino alla Juventus non passerebbe inosservato e lascerebbe scontenti i tifosi. "L’Inter, dunque, è in pole position, ma non ha tagliato il traguardo perché offre 28-30 milioni, bonus compresi, mentre Cairo ne chiede più di 40. Il sorpasso juventino potrebbe arrivare in un solo modo: mettendo sul tavolo una bella fetta dei soldi ricavati da De Ligt". Ausilio e Marotta, che fino a questo momento hanno sorpassato gli ammiccamenti dei diretti concorrenti come Tottenham e Milan, "non sono tranquilli - si legge - e, non a caso, ieri pomeriggio a Milano Busardò ha incontrato il ds granata Vagnati: obiettivo ridurre la distanza tra domanda e offerta mettendo nell’operazione il cartellino di Casadei".