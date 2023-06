Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale tedesca, l'esterno dell'Inter Robin Gosens non ha nascosto il sogno di tornare un domani a giocare con lo Schalke 04: "È sempre stato il mio club e nella mia città tutti fanno il tifo per lo Schalke - ha ammesso -. Se un domani finissi a giocare lì si chiuderebbe un cerchio", le parole del calciatore che nelle ultime ore è stato ripetutamente accostato alla Bundesliga, in primis all'Union Berlino.