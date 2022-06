Nuovo articolo di Robin Gosens per la rubrica di 11Freunde 'Espresso mit Robin', dove l'esterno dell'Inter fa un resoconto della stagione appena conclusa e presenta i buoni propositi per quella che verrà: "Normalmente, non vedo l'ora che arrivi fine stagione come un bambino aspetta i regali di Natale. Nell'ultimo mese si fanno sentire piccoli dolori, con i quali il corpo segnala chiaramente che è tempo di cocktail freschi, sole e una spiaggia di sabbia bianca. Il dolore appare dal nulla e mi ci vuole mezz'ora di attivazione pre-allenamento anche per entrare in campo. Quest'anno, invece, è stato diverso. Non ho potuto giocare per cinque mesi a causa di un infortunio, ho lasciato la mia comfort zone quando ho cambiato squadra, ma all'inizio non ero un titolare regolare. Di conseguenza, ho avuto poco tempo per giocare. Dal punto di vista sportivo, quindi, non ho voglia di andare in vacanza perché sono davvero in forma in questo momento e ho un bisogno quasi disumano di correre su e giù a sinistra. Ma le vacanze sono arrivate e prima di tutto è ora di tornare a casa da famiglia e amici. Poi andrò in Sardegna con la mia famiglia. Tutto sommato, un buon mix di festa, relax e divertimento. Eh si: devo anche fare sport regolarmente, perché ognuno di noi ha il tanto amato piano di allenamento da portare con sé in vacanza. La metà dei ragazzi in gran parte lo ignora e compensa con altre attività, mentre l'altra metà ha il proprio allenatore per le vacanze. Questo essenzialmente rende i piani inutili, ma i preparatori atletici lo sanno. Io in realtà getto sempre le basi per la nuova stagione in vacanza".