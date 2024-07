Arrivano novità sull'infortunio di Tajon Buchanan, costretto oggi ad abbandonare il centro di allenamento del Canada in ambulanza lasciando grande apprensione anche in casa Inter. L'ex esterno del Bruges - riferisce Sky Sport - ha rimediato una frattura alla tibia che potrebbe tenerlo ai box per 4 o 5 mesi, con probabile ritorno in campo a fine 2024 o inizio 2025.

Allo stesso tempo "non è ancora noto se necessiterà di un intervento chirurgico" scrive su X il giornalista di TNS Sports, Matthew Scianitti, aggiungendo che il club nerazzurro è stato informato degli ultimi sviluppi. L'operazione, comunque, resta molto probabile. L'infortunio di TJ, stando a quando riferiscono i colleghi canadesi, è arrivato a seguito di uno scontro con un compagno nel tentativo di contendersi un pallone.

