"Il sogno continua". Francesco Pio Esposito utilizza poche parole ma significative per esprimere tutta la sua felicità per il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2030. Un legame duraturo con i colori nerazzurri, quelli della sua vita, che in futuro punta a indossare con continuità facendo quel salto in alto auspicato nel corso della sua carriera, che ora lo sta vedendo grande protagonista in Serie A con la maglia dello Spezia, club col quale si sta consacrando a suon di gol nel calcio professionistico.