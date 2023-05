La marcia di avvicinamento dei tifosi interisti verso la finale di Istanbul è cominciata: il club nerazzurro ha iniziato infatti a mandare le prime mail di conferma a coloro che si sono prenotati per acquisire i preziosi tagliandi della gara di Istanbul contro il Manchester City, che da lunedì riceveranno i codici per l'acquisto. La selezione, riporta La Repubblica, ha premiato i tifosi di lunga data essendo stata operata secondo un criterio di anzianità che ha avvantaggiato chi è abbonato al Meazza da più anni e chi fa parte di un Inter Club riconosciuto da un periodo più lungo. Per gli altri è invece arrivato un altro messaggio con la comunicazione dell'inserimento in lista d'attesa.

Alla conferma della prenotazione, da riscattare poi sul sito Uefa, inserendo un codice che sarà inviato dal club lunedì 29 maggio e pagando il dovuto, segue lo schema dei prezzi dei biglietti, che vanno dai 70 euro della porzione più alta delle curve fino ai 690 delle poltronissime in tribuna centrale. Ma chi ha frequentato lo stadio Ataturk assicura che non sono quelli i posti migliori. Racconta infatti al quotidiano un tifoso interista di nome Stefano che conosce la Turchia e soprattutto lo stadio della megalopoli turca per aver lavorato nel Paese e che ha rinunciato ad essere presente: "Lo stadio ha la pista di atletica e il campo è molto lontano dagli spalti. Sei troppo in basso e troppo lontano, non vedi niente. Meglio i posti da 180 euro, più alti, sempre centrali. Io sono abbonato a San Siro da undici anni, il biglietto lo avrei avuto senza problemi. Ma mio figlio la tessera l'ha fatta a intermittenza, un anno sì e uno no. Avrei finito per partire da solo. Oppure, per portarlo con me, avrei speso migliaia di euro sui canali secondari. Penso la guarderemo insieme in tv".