Biglietti introvabili per le prossime due partite dell'Inter rispettivamente contro Cagliari (in programma domenica sera) e Torino. Il match contro i granata deve essere ancora fissato, ma potrebbe essere quello decisivo per lo scudetto se la seconda stella non arriverà il 22 aprile nel derby contro il Milan. O, in alternativa, il primo dell'Inter Campione d'Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono più biglietti disponibili sui canali ufficiali del club nerazzurro.

Ed è già partita la caccia ai biglietti di Inter-Lazio, ultimo match casalingo in cui verrà consegnata a Lautaro e compagni la coppa scudetto. Anche in questo caso non c'è una data ufficiale. Nessuno vuole perdere l'appuntamento. "Considerato che gli abbonati dell'Inter quest'anno sono circa 43.000 e che i biglietti acquistabili nel settore ospiti sono circa 4.350, dei 75.817 posti di San Siro ne finiranno in vendita circa 28.400 attraverso varie fasi (abbonati, Inter Club e poi eventualmente vendita libera perché difficilmente sarà aperta...). Per soddisfare tutte le richieste ci vorrebbe un Meazza da 150.000 posti e forse non basterebbero neppure quelli", si legge sulla Rosea.