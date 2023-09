"Il Milan è sulla strada giusta e l'obiettivo del club dev'essere quello di continuare a salire. Presto il Milan tornerà a vincere una Champions, ne sono sicuro". Parola di Rafael Leao, stella del Diavolo che in una lunga intervista concessa a GQ Portugal svela il suo sogno nel cassetto, sfumato l'anno scorso in semifinale nell'Euroderby. Per 'colpa' di un'Inter che, anche per pura ammissione del portoghese, è stata nettamente superiore alla squadra di Pioli.

"Tornare a vincere quella coppa è il nostro obiettivo, ma parlo per me che sono giovane e voglio vincere grandi cose. La Champions è il sogno di tutti e l'anno scorso ci siamo andati vicini, anche se l'Inter è stata nettamente superiore perché sono una squadra molto completa in campo e in panchina", l'ammissione del numero 10 rossonero.

