Il Mattino riporta oggi la notizia di un'offerta da parte dell'Inter per il brasiliano Ederson. "L’Inter, che ha Pinamonti in scuderia, offre 21 milioni per il cartellino - si legge - La Salernitana ci pensa ed aspetta anche l’offerta di un top club straniero (il Barcellona?) che potrebbe arrivare a inizio settimana". In merito ai contatti coi nerazzurri ha parlato allo stesso quotidiano l'amministratore delegato Maurizio Milan: "C’è interesse da parte dei nerazzurri e c’è un’offerta tangibile dell’Atalanta. Stiamo dialogando con l’Inter. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20 milioni di euro, ma ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la settimana prossima".