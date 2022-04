A Simone Inzaghi mancava solo un altro scalpo di lusso in questa sua prima annata interista. Lo ha ottenuto nel derby che strategicamente era quello che valeva di più a livello di posta in palio: la sua Inter doma il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, un 3-0 che non ammette repliche e che vale la conquista della finale di Coppa Italia l'11 maggio a Roma. Vittoria perentoria, quella dei nerazzurri, che mettono subito le cose in chiaro dopo quattro minuti con la prima gemma firmata da Lautaro Martinez, bravo a convertire con una splendida girata l'assist di Matteo Darmian. Il Toro trova il raddoppio al 40esimo imbeccato alla perfezione da Joaquin Correa, poi nella ripresa l'Inter resiste a dovere agli assalti del Milan, che avrebbe anche l'opportunità di riaprire i giochi col gol di Ismael Bennacer annullato però dopo consulto Var per un fuorigioco di Pierre Kalulu. E al minuto 82, la squadra nerazzurra chiude l'incontro con il primo gol con la nuova maglia di Robin Gosens che arriva coi tempi giusti sull'assist di Marcelo Brozovic. Fa festa la Milano nerazzurra: dopo 11 anni, l'Inter può tornare a giocarsi la Coppa Italia.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 3-0

MARCATORI: 4', 40' Lautaro Martinez, 82' Gosens

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (79' 33 D'Ambrosio) 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (73' 22 Vidal), 14 Perisic (79' 18 Gosens); 10 Lautaro Martinez (70' 9 Dzeko), 19 Correa (70' 7 Sanchez).



In panchina: 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 88 Caicedo.



Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 2 Calabria (73' 46 Gabbia), 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali (46' 10 Diaz), 4 Bennacer (73' 33 Krunic); 56 Saelemaekers (46' 30 Messias), 79 Kessie, 17 Leao (86' 22 Lazetic); 9 Giroud.



In panchina: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Castillejo, 12 Rebic, 41 Bakayoko.



Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Costanzo - Passeri. Quarto Uomo: Abisso. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Tolfo.

Note

Spettatori: 74.508. Incasso: 4.156.710 euro, record nella storia della Coppa Italia

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Skriniar (I), Tomori (M)

Corner: 5-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-MILAN

97' - Fuori l'ultima conclusione di Theo Hernandez. MARIANI FISCHIA LA FINE! L'INTER DEMOLISCE IL MILAN PER 3-0 E VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA!

96' - Giroud di testa, palla fuori non di molto.

95' - Tutti abbracciati in panchina, ormai si attende solo il fischio finale.

93' - Vidal a terra, dopo uno scontro con un avversario. Tiro strano di Kessie che si spegne sul fondo.

91' - Sei minuti di recupero, ammonito Tomori per fallo su Barella.

90' - Messias prova a giro, Handanovic para facile. Cori di scherno della Curva Nord: "Tornerete in Serie B"

89' - Parte dei tifosi, probabilmente milanisti, cominciano già a lasciare lo stadio. La Nord inneggia a Simone Inzaghi.

86' - Esce tra i fischi Leao, in campo Lazetic.

IL GOL DI GOSENS: Azione micidiale in velocità dell'Inter, Vidal lancia Brozovic che arriva in area e mette in mezzo per Gosens che grazie anche alla complicità di Kalulu infila la sua prima rete con la maglia dell'Inter.

82' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! ROOOOOOOOOOOBIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNN GOOOOOOOOOOOOOOSEEEEEEEEEEEEEENSSSSSSSSSSSS!!!

80' - Sanchez vede Maignan fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla distanza, pallone alto.

79' - Arriva il momento del cambio: D'Ambrosio per Bastoni, Gosens rileva Perisic.

77' - Bastoni rientra, ma poco dopo si ributta a terra. Pronto D'Ambrosio, con lui anche Gosens.

76' - Crampi per Bastoni dopo un salvataggio su Giroud. Il difensore deve uscire dal campo.

74' - Kalulu perde l'equilibrio sul contrasto di Sanchez, Mariani ravvisa fallo del cileno.

73' - Nel Milan, Gabbia rileva Calabria. Dentro anche Krunic per Bennacer. Calhanoglu esce, in campo Vidal.

72' - Tiro debole di Hernandez, para Handanovic. Problemi per Calhanoglu che rimane a terra dopo un contrasto di Kalulu.

70' - Primi cambi per l'Inter: Dzeko e Sanchez rilevano Lautaro Martinez e Correa.

69' - Annullato il gol di Bennacer: ritenuta attiva la posizione di Kalulu

69' - Mariani va a rivedere l'azione.

68' - Proteste di Inzaghi per un presunto fallo di mano di Tomori, che però non c'è. Allora il Var valuta eventuali offside sul tiro di Bennacer.

66' - Bennacer riapre la partita! Colpo da lontano dell'algerino che fulmina Handanovic su azione da corner.

66' - Lautaro si improvvisa difensore anticipando Giroud pronto a raccogliere la punizione di Hernandez che trapassa la barriera.

64' - Fallo di Barella su Diaz, punizione pericolosa per il Milan. Poco prima, Kalulu ferma Lautaro con un pestone non sanzionato da Mariani.

63' - Inzaghi si prepara a fare il cambio del reparto offensivo: pronti Sanchez e Dzeko.

61' - Inter che prova a ripartire in contropiede, Correa prova a lanciare Brozovic anticipato da Hernandez.

60' - Milan all'assalto, Inter che si immola con una serie di muri sulle conclusioni avversarie.

59' - Bella mossa di Diaz che ruba palla a Perisic, Brozovic rimedia mandando in corner il suo cross.

56' - Giroud non arriva sul cross dalla sinistra, Handanovic esce e blocca.

55' - Theo Hernandez strattona Darmian in area milanista, Mariani fa cenno che non c'è fallo.

54' - Pecca di egoismo Theo Hernandez che invece di servire i compagni strozza una conclusione dalla distanza, palla fuori.

53' - Leao salta Calhanoglu, poi cerca Kessie che scivola e perde palla.

52' - Errore di Bennacer, Inter che riparte con Lautaro che punta Kalulu e calcia: Maignan manda in corner.

50' - Correa prova il tunnel su Tomori, che però gli sbarra la strada. Riparte il Milan, Skriniar atterra Diaz e viene ammonito.

48' - Milan che ovviamente parte più aggressivo. Skriniar ferma fallosamente Leao. Batte la punizione Hernandez, Kessie di testa serve un pallone comodo ad Handanovic.

-----

22.08 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.06 - Ufficiali i due cambi nel Milan: Messias rileva Saelemakers, Diaz prende il posto di Tonali.