E' decisamente positivo il bilancio tracciato da Denzel Dumfries dopo il primo anno di Inter, concluso con 45 presenze condite da 5 gol, 7 assist ma soprattutto due Coppe messe in bacheca: "E' stato fantastico, ricco di eventi - le parole del nazionale olandese ai colleghi di NOS -. È stato un po' difficile all'inizio ma me lo aspettavo visto il cambio di Paese: è stata la prima volta in carriera che ho giocato fuori dai Paesi Bassi. Poi mi sono sentito davvero bene, come a casa. In Italia è molto bello giocare, mi piace la loro cultura".